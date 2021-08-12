الإعلامية سوزان شرارة تعلن انضمامها لإذاعة البرنامج العام

أعلنت الإعلامية سوزان شرارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خوضها لتجربة التقديم الإذاعي، حيث ستقدم برنامجا على راديو البرنامج العام بقطاع الإذاعة المصرية.

الإعلامية سوزان شرارة،

الإعلامية سوزان شرارة،

تأتي أولى حلقات البرنامج اعتبارا من الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، يذاع البرنامج من الأحد للخميس في تمام الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، ومن إخراج تامر شحاتة.

الإعلامية سوزان شرارة،

ويعد البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتدور فكرته حول برنامج صباحي خدمي بيناقش مشاكل المواطنين والعمل على حلها، والتعرف بالخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتفاعل مع المواطنين، وحل هذه المشاكل.

الإعلامية سوزان شرارة،

وجاء توقيع شرارة لتقديم البرنامج بحضور كل من محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة المصرية، ونادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

آخر أعمال سوزان شرارة

والجدير بالذكر أن سوزان شرارة قدمت العديد من البرامج الحوارية والإخبارية وبرامج التحقيقات مثل: "ملفات" و"تحياتي" و"مباشر مصر" و"أحزاب" و"برلمان" و"بالعبري الصريح" على شاشة الفراعين، وقدمت خدمات وبرامج إخبارية على شاشة البغدادية، وقدمت برامج "مصر في اسبوع" و"العرب في أسبوع" وخدمات وتغطيات إخبارية على شاشة ten.

احتفال البرنامج العام بالسنة الهجرية

يذكر أن قدمت شبكة البرنامج العام على مدار يوم الأربعاء الماضي مجموعة من الفترات والفقرات منها ذكرى الهجرة تجديد لحياة الأمة ولقاء مع د.حسن أحمد الكبير بجامعة الأزهر، احتفالا برأس السنة الهجرية وبرنامج خاص عن يثرب إلى جانب تقسيم فترة السهرة الأولى بعنوان "ساعة مع الهجرة" تأليف عبد الفتاح مصطفى، وبطولة عثمان محمد على وإبراهيم عمارة، وإخراج حسنى عبد العزيز، والسهرة الثانية بعنوان "أولو العزم" إعداد وإخراج أحمد أبو طالب بطولة محمد الدفراوى ويسرية الحكيم، وغناء محمد ثروت.