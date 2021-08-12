الكشف على 930 مواطنًا فى قافلة مجانية بقرية بئرعنبر بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن أنه تم الكشف على ٩٣٠ مواطنا في القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بقنا، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد من التخصصات الطبية الآتية: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية، والنساء والتوليد، والرمد والجراحة العامة، إلى جانب معمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وشهدت القافلة إقبالاً كثيرا من أهالي القرية، في عيادة الباطنة في اليوم الأول تم الكشف على 46 حالة، واليوم الثاني 162، وفي عيادة الجراحة في اليوم الأول تم الكشف على 34 حالة، واليوم الثاني على 66 حالة، وعيادة النساء تم الكشف في اليوم الأول على 21 حالة، واليوم الثاني 21 حالة، وعيادة الأطفال في اليوم الأول تم الكشف على 65 طفلا.

وفي اليوم الثاني تم توقيع الكشف على 215 طفلا، وعيادة الرمد تم الكشف في اليوم الأول على 75 حالة واليوم الثاني 117 حالة، وفي عيادة تنظيم الأسرة في اليوم الأول تم الكشف على 10 سيدات، واليوم الثاني 32 سيدة، كما تم إجراء فحوصات في معمل الدم في اليوم الأول على ٦ حالات، بينما في اليوم الثاني ١٢ حالة وتم عمل فحوصات لمعمل متوطنة في اليوم الأول ١١ حالة، بينما في اليوم الثاني ٢٨ حالة، كما تم عمل أشعة عادية لعدد ٣ حالات في اليوم الأول و٦ حالات في اليوم الثاني، ليصبح إجمالي عدد المستهدفين في القافلة الطبية في اليوم الأول اليوم الأول ٢٧١ مواطنا واليوم الثاني ٦٥٩ بإجمالي عدد ٩٣٠ حالة في اليومين.