وزير خارجية الأردن يعزى نظيره الجزائرى فى ضحايا حرائق الغابات

تلقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أعرب خلاله عن تعازيه للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرًا في عدد من مناطق الجمهورية الجزائرية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وكتب لعمامرة، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «اتصل بي أخي أيمن الصفدي، معزيًا الرئيس عبدالمجيد تبون، والشعب الجزائري في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عديد ولايات الوطن، نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني الشقيق، ومعربًا عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع الجزائر في هذه المحنة الأليمة».

وفي تغريدة سابقة، قال الصفدي، عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «أحر التعازي للأشقاء في الجزائر بضحايا الحرائق»، مضيفًا: «نتضامن مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا الوضع الأليم.. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل».

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات في البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، وقوف وتضامن المملكة مع الجزائر، معربًا عن أحر التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

رسالة الرئيس تبون

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة إلى شعب الجزائر بعد اندلاع حرائق بالغابات، وكتب تبون، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «أعزّي نفسي وأعزّي عائلات ضحايا الحرائق التي التهبت في الجزائر».

وأضاف قائلًا: «وأمام هذا المصاب الجلل، أدعو الله القدير، أن يشملهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.. إنا لله و إنا إليه راجعون».

وتابع: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردًا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو... أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة... تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

واستطرد: «لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديًا و بشريًا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيًا على هذه الكارثة، وستنطلق الدولة فورًا في إحصاء الخسائر و تعويض المتضررين».