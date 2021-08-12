الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادى الجديد تشارك بملتقى الأسر الطلابية بمعهد إعداد القادة بحلوان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت جامعة الوادي الجديد اليوم الخميس، بملتقى الأسر الطلابية المركزية على مستوى الجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 8/9 إلي 2021/8/13

تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

أكد بذلك الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة فى بيان له إن الجامعة تحرص على المشاركة فى مثل هذه الفعاليات، والتي لها مردود فعّال فى بناء شخصية الطلاب وتزيد من معارفهم ومهاراتهم وتسهم فى استثمار طاقاتهم الإيجابية.

وأضاف رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الشباب هم قاطرة التنمية لذلك تحرص الجامعة على تأهيلهم وإكسابهم المهارات القيادية من خلال المشاركة فى هذه البرامج التدريبية لتخريج كوادر مدربة ومؤهلة لسوق العمل وقادرة على المشاركة في عملية التنمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج التدريبي لملتقى الأسر الطلابية المركزية على مستوى الجامعات المصرية يتضمن عددا من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب، والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي لهم  والتعرف على التحديات التى تواجه المجتمع ودور الشباب فى مواجهة هذه التحديات وكيفية التغلب عليها.

وأضاف السيد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، أن برنامج إعداد القادة يتضمن عددا من المحاضرات ومنها محاضرة عن الأمن القومى المصرى وتجديد الخطاب الديني بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل ومنها إعداد القائد العام مهارات التفاوض الفعال والإقناع ورشة عمل عن الكاريزما؛ والذكاء العاطفي بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.

وفي سياق متصل شارك الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث فى الاجتماع الذى عقده المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الاجتماع تناول عدة موضوعات منها: المتابعة النصف سنوية لطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية.. هذا بالإضافة إلى استحداث نظام الإشراف المصري المشترك لطلاب الدراسات العليا من الدول العربية والأجنبية.

شاركت جامعة الوادي الجديد الأسر الطلابية الجامعات المصرية معهد إعداد القادة بحلوان بناء شخصية الطلاب تأهيلهم إكسابهم المهارات القيادية كوادر مدربة

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