الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مستشار صدمته سيارة ربع نقل بالدقهلية

تصادم
تصادم

أصيب مستشار نيابة إدارية بشرم الشيخ في حادث سير بمحافظة الدقهلية، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره طريق "ميت غمر – الزقازيق" للدخول إلى قاعة أفراح ومعه ابنته وسائقه الخاص، وجرى نقله إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وفر قائد السيارة المتسببة في حادث السير من المكان إلا أنه سلم نفسه في مركز شرطة ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبداية الواقعة بتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول المدعو وائل السيد محمد سليمان، 49 سنة مستشار بالنيابة الإدارية بشرم الشيخ، ومقيم بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مصابا ادعاء حادث طريق، ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر إلي مكان الواقعة، وبسؤال كل من ابنته المدعوة نورهان وائل، 20 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وسائق سيارته الخاصة المدعو ماهر عبد اللطيف أحمد، 43 سنة ومقيم بدائرة قسم ثاني الزقازيق، في محضر الشرطة، قررا بأنه حال تواجدهما والمصاب على طريق «ميت غمر- الزقازيق» أمام قاعة أفراح الكائنة أمام قرية كوم النور دائرة مركز ميت غمر، وأثناء نزول المصاب من السيارة متوجها للجهة المقابلة للقاعة، وحال عبوره الطريق لدخول قاعة الأفراح اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها بها هاربا مما أدى إلى حدوث إصابته.

وفي وقت لاحق حضر المدعو عبدالله محمود متولي، 23 سنة سائق، ومقيم بقرية بشالوش دائرة المركز وقرر بأنه مرتكب الحادث حال قيادته السيارة خاصته رقم «ي ط ر 2991 ربع نقل» وأضاف بأن ذلك دون قصد منه.

تم التحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19930 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر.

وجار العرض علي النيابة العامة.

الدقهلية مستشار تصادم اصابة ميت غمر

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وائل لطفي

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