الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«منتديات الشباب».. منصة تبادل الأفكار بين الشباب من مختلف الجنسيات

منتديات شباب العالم
منتديات شباب العالم

دائما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستفادة من أفكار الشباب، ولكن ليس فقط داخل مصر ولكنه أراد أن تتوسع الأفكار لتصل إلى جميع أنحاء العالم، وكان هذا انطلاق منتديات شباب العالم.

من خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب انبثق منتدى شباب العالم الذي اقترح فكرته مجموعة من الشباب المصري لإجراء حوار مع شباب العالم وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم  ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع . 

ـ "منتدى شباب العالم 2017"
عقد منتدى شباب العالم الأول بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017 تحت رعاية وبحضور الرئيس السيسي كما شارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الجنسيات والمجالات وفي حضور عدد كبير من مختلف الزعماء وقادة الرأي والفِكر حول العالم تمت مناقشة قضايا دولية.

تم فيه تكليف مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنفيذ خطة للتبادل الدراسي والثقافي مع جميع الأكاديميات والمعاهد والمراكز التدريبية المناظرة لها، وتخصيص عدد من المقاعد الدراسية بها كمنح مجانية للدارسين من الدول العربية والإفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية، و تكليف اللجنة المنظمة للمنتدى لاستضافة وفود شبابية من مختلف دول العالم؛ لعقد ورش عمل وحلقات نقاشة على مدار عام 2018، حول مختلف القضايا والموضوعات التي تم مناقشتها خلال المنتدى.

ـ "منتدى شباب العالم 2018"

عقد منتدى الشباب العالم في نسخته الثانية في شرم الشيخ في الفترة من نوفمبر 2018 تحت رعاية وبحضور الرئيس السيسي وبمشاركة أكثر من 5000 شاب من مختلف الجنسيات والمجالات.

ومن توصياتها إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019، على أن يتم انطلاق ملتقى الشباب الإفريقي والعربي بها، وإقرار الدولة المصرية لإعلان شرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي الصادر عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، واعتماده كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر من خلال وزارة الخارجية لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

ـ "منتدى شباب العالم 2019"

عقد منتدى شباب العالم 2019 للمرة الثالثة مدينة شرم الشيخ في الفترة ديسمبر 2019 تحت رعاية وبحضور الرئيس السيسي، وبمشاركة أكثر من 7000 شاب من مختلف دول العالم.

ومن توصياته إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي، الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقي 2021 لخلق مليون وظيفة.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ الدول العربية 2017 منتدى شباب العالم 2019 منتدى الشباب شباب العالم مدينة شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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