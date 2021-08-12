«حماة الوطن»: نستعد لطرح مبادرات لتأهيل الشباب

في اليوم العالمي للشباب

هنأ اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، شباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي أقرته الأمم المتحدة.

وقال اللواء طارق نصير: "يطل علينا الثاني عشر من أغسطس في كل عام كيوم عالمي ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ اختارته الأمم المتحدة كحال كثير من الأيام التي اتخذتها أياماً عالمية لمناصرة قضايا بعينها، وهذا اليوم هو يوم للفت الانتباه وتسليط الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية والقانونية والسياسية والاجتماعية الخاصة بالشباب”.

وأكد أن حزب حماة الوطن يتبنى دائما القضايا التي تهتم بتمكين الشباب وهي من الأولويات التى ينتهجها بصفة دائمة، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن يستعد خلال الأيام القادمة لطرح العديد من المبادرات الهامة التى تؤهل الشباب وتوفر لهم العديد من فرص الانخراط فى أجهزة الدولة والمساعدة على التنمية المستدامة التى ينتهجها الرئيس السيسى برؤيته الثاقبة نحو الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء طارق نصير، إن قضايا الشباب متجددة ومتزايدة لا تكفي كل أيام السنة لتناولها، بل تحتاج مبادرات كبيرة وأفكارا إبداعية تستثمر الطاقات وتوظف الإمكانات وتشحذ الهمم وتطور القدرات لدى الشباب، فهم الآن قادة الحراك والتغيير الاجتماعي بصورة أكبر من أى وقت مضى.

ودعا عضو البرلمان العربي الشباب للالتفاف حول راية الوطن، والاستغلال الأمثل للوقت والانخراط في خططه الطموحة ورؤيته للتنمية المستدامة، من خلال التسلح بالعلم والمعرفة كونهم الأمل الرئيسي في مستقبل دولة تخطو بخطوات واثقة وسريعة نحو التغيير والتقدم والتطوير.