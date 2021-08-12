«رياضة النواب»: شباب مصر يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح الشباب المصري مميزات غير مسبوقة لم تشهدها مصر في عهد أي رئيس سابق.

وأضاف حسين، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، اأن هناك إنجازات كبيرة تحققت في مختلف ربوع الجمهورية من تمكين حقيقي للشباب على المستوى الحكومي والسياسي، خاصة أننا نرى في كل وزارة قيادات شبابية، كما أن مجلس النواب الحالي به أكبر نسبة تمثيل شبابي، لافتا إلى أن ذلك أمر يدعو للفخر والشباب المصري دائما في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية.

وأوضح، أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات التي تعكس حرص الدولة المصرية على شبابها والعمل على توفير مناخ مناسب لهم للتعبير عن أنفسهم، منها منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من خلال توفير كامل الدعم لهم، سواء على مستوى التأهيل والتواصل أو الدعم المادي وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أنه للمرة الأولى نجد رئاسة الجمهورية تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية؛ لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقامت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من جميع الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها.

وأوضح أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر واضحا في النتائج التي تحققت في أوليمبياد طوكيو، خاصة أنها المرة الأولى التي تحصد فيها مصر 6 ميداليات في واحد من كبرى المحافل الرياضية الدولية، ولولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تحققت تلك النتائج: متابعا: "الشباب المصري يعيش عصره الذهبي".

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اليوم للشباب بمناسبة اليوم العالمي، لافتا إلى أن حرص الرئيس السيسي على توجيه تلك الرسالة للشباب يعكس اهتمامه بالشباب وإيمانه بقدراتهم.