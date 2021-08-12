«رياضة النواب»: شباب مصر يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس السيسى
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح الشباب المصري مميزات غير مسبوقة لم تشهدها مصر في عهد أي رئيس سابق.
وأضاف حسين، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، اأن هناك إنجازات كبيرة تحققت في مختلف ربوع الجمهورية من تمكين حقيقي للشباب على المستوى الحكومي والسياسي، خاصة أننا نرى في كل وزارة قيادات شبابية، كما أن مجلس النواب الحالي به أكبر نسبة تمثيل شبابي، لافتا إلى أن ذلك أمر يدعو للفخر والشباب المصري دائما في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية.
وأوضح، أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات التي تعكس حرص الدولة المصرية على شبابها والعمل على توفير مناخ مناسب لهم للتعبير عن أنفسهم، منها منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من خلال توفير كامل الدعم لهم، سواء على مستوى التأهيل والتواصل أو الدعم المادي وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس لجنة الشباب، أنه للمرة الأولى نجد رئاسة الجمهورية تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية؛ لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقامت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من جميع الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها.
وأوضح أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر واضحا في النتائج التي تحققت في أوليمبياد طوكيو، خاصة أنها المرة الأولى التي تحصد فيها مصر 6 ميداليات في واحد من كبرى المحافل الرياضية الدولية، ولولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تحققت تلك النتائج: متابعا: "الشباب المصري يعيش عصره الذهبي".
وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اليوم للشباب بمناسبة اليوم العالمي، لافتا إلى أن حرص الرئيس السيسي على توجيه تلك الرسالة للشباب يعكس اهتمامه بالشباب وإيمانه بقدراتهم.