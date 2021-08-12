الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النيابة الجزائرية تفتح تحقيقا في قضية قتل وحرق شاب بتيزي وزو

.جمال بن إسماعيل
.جمال بن إسماعيل

أعلنت النيابة الجزائرية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في قضية قتل وحرق شاب من قبل مواطنين بمنطقة غابات تيزي وزو التي اندلعت فيها أسوأ حرائق شهدتها البلاد.

وكانت الجزائر قد شهدت أمس الأربعاء جريمة قتل شاب بتهمة إشعال الحرائق بغابات منطقة تيزي وزو وإضرام النيران في جثته من قبل مواطنين غاضبين.

وتداول نشطاء مقطعا من الفيديو لعملية القتل، والذي تم تصويره في مدينة ناث إيراثن، وكشف عن تجمع بعض المواطنين وقتلهم للشاب وحاولت الشرطة منعهم إلا أنهم عادوا وانتزعوه وأحرقوا جثته حيا، وبعد أن اتضح انه بريء من عملية إشعال الحرائق، عبر عدد كبير من المواطنين الجزائريين عن صدمتهم وتعاطفهم مع القتيل.

وكشف مواطنون من مدينة مليانة عن هوية الشاب إذ قالوا إنه فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل، كان ينوي تقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار.

وقال أعيان منطقة القبائل وممثلي قرى "ناث إيراثن" إنهم سيتوجهون إلى مليانة مسقط رأس الشاب القتيل لتقديم الاعتذار والتعازي نيابة عن المنطقة لأسرة الشاب المتوفى حسبما أفاد موقع "الجزائر 1".

وتشهد دول حوض البحر المتوسط أعلى درجات حرارة منذ عشرات السنين وحذرت لجنة المناخ بالأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن العالم بات قريبا بشكل خطير من سخونة مفرطة.

ونشرت الحكومة الجزائرية قوات الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة على أشدها في منطقة القبائل الجبلية، ومن بين الذين لقوا حتفهم 28 جنديا، وأصيب 12 غيرهم بحروق خطيرة.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد العام ثلاثة أيام على القتلى، وجمد أنشطة الدولة التي لا صلة لها بالحرائق.

وكان قد كشف مسئولون جزائريون عن أن أيادٍ إجرامية تقف وراء الحرائق في البلاد.  

الجزائر أعضاء النيابة الإدارية قتل حرق شاب تخقيقا

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