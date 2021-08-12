الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الصحة الفلسطينية: ثلاث حالات وفاة و486 إصابة جديدة بكورونا

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، إنه جرى تسجيل ثلاث وفيات، و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 


وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الثلاث سجلت في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقالت إنه تم تسجيل 172 حالة تعاف جديدة لتبلغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى وجود 11 مصابا بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 27 مريضًا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الفلسطينيين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 626 ألفا و279 شخصا، بينهم 426 ألفا و973 تلقوا جرعتين من اللقاح.

روسيا فلسطين الاتحاد المملكة المتحدة الولايات المتحدة الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: التهاون خلال الإجازات السبب فى ارتفاع إصابات «كورونا»

القبض على سائق ميكروباص للاستعراض بسيارته في موكب زفاف بالغربية

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

مصدر بـ«الصحة»: متحور كورونا «دلتا» لم يظهر فى مصر حتى الآن

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى

صحيفة عمانية: إسرائيل لن تتوقف عن مشروعها الاحتلالى