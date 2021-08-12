وزيرة الصحة الفلسطينية: ثلاث حالات وفاة و486 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، إنه جرى تسجيل ثلاث وفيات، و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الثلاث سجلت في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت إنه تم تسجيل 172 حالة تعاف جديدة لتبلغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت إلى وجود 11 مصابا بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 27 مريضًا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص الفلسطينيين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 626 ألفا و279 شخصا، بينهم 426 ألفا و973 تلقوا جرعتين من اللقاح.