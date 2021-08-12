«الأوقاف» تعلن عن مسابقة الفهم المقاصدى للسنة النبوية (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن مسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية المشرفة، بمناسبة الاستعداد المبكر للاحتفال بذكرى مولد الهادي سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وخدمة لسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وتكون المسابقة في:

أولا: الأربعون حديثا النووية حفظا وفهما.

ثانيا: كتاب الأدب كاملا من صحيح الإمام البخاري حفظا وفهما.

ثالثا: قراءة كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية.



وجوائز المسابقة كالتالي:

٢٥ ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على ٨٠ ٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

٢٠ ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على ٧٥٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

١٥ ألف جنيه للثالث بشرط الحصول على ٧٠٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

وخصصت وزارة الأوقاف، أربع جوائز تقديرية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه للرابع والخامس والسادس والسابع بشرط الحصول على ٦٥٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٢٠٠٠ جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

٥٠ جائزة تشجيعية أخرى قيمة كل منها ألف جنيه بشرط الحصول على ٥٥٪؜ على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

وأتاحت وزارة الأوقاف، المسابقة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وغيرهم.

في سياق آخر.. قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء ، وقف مفتش وإمام وخطيب وعامل بأوقاف القاهرة والغربية عن العمل.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، إن وزير الأوقاف قرر إيقاف أحمد حسين علي منصور - مفتش ، وهندي حسان صالح عبود - عامل بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليهما من مخالفات، وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.