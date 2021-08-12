الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فى يوم الشباب العالمى.. «تنسيقية الأحزاب»: خطوات ثابتة نحو «السياسة بمفهومها الجديد»

اليوم العالمي للشباب
اليوم العالمي للشباب

يحتفل العالم اليوم بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسئولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

ويحل اليوم العالمي للشباب هذا العام، في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية (18 ـ 29) سنة، بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقا لتقديرات السكان عام 2020.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للقيادة، ودعت شباب مصر للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية التي تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في مسيرة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وخطت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطوات ثابتة نحو تحقيق شعار "سياسة بمفهوم جديد"، منذ تأسيسها بتوصية فى أحد مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث بدأ شبابها فى العمل على قدم وساق من أجل تنمية حقيقية للحياة السياسية والاصطفاف خلف الوطن، فهى تضم في طياتها عدد من الأحزاب السياسيية المختلفين فى الرؤى والأفكار ولكنهم اتفقوا على الاصطفاف خلف الوطن وحمايته.

وأحدثت التنسيقية حراكا سياسيا قويا داخل الحياة السياسية فمصر، فتغيرت الأوضاع السياسية وأصبح هناك إقبالا للشباب على فهم مجريات الأمور والمشاركة السياسية عقب عزوف دام لسنوات، فقد أولى الرئيس أولوية هامة للشباب والاهتمام والاستماع لهم وظهر ذلك من خلال لقاءات الرئيس معهم من خلال المؤتمرات الشبابية، وهو ما أحدث حالة من الاختلاف الجذري فى العملية السياسية المصرية.

وتضم التنسيقية ما يقارب 25 حزبا سياسيا من مختلف الأطياف، قاموا بإحداث نهضة حقيقية على مستوى هيكلها الداخلي وكوادرها وطموحاتها، فرغم اختلاف أيديولوجيات أعضائها إلا أنها شكلت منصة حوارية تجمع معظم الأطياف السياسية بداخلها اتفقوا على حب الوطن وإعلاء المصلحة العليا.

يوم الشباب العالمي الجمعية العامة للأمم المتحدة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شباب مصر مؤتمرات الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: التهاون خلال الإجازات السبب فى ارتفاع إصابات «كورونا»

القبض على سائق ميكروباص للاستعراض بسيارته في موكب زفاف بالغربية

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

مصدر بـ«الصحة»: متحور كورونا «دلتا» لم يظهر فى مصر حتى الآن

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى

صحيفة عمانية: إسرائيل لن تتوقف عن مشروعها الاحتلالى