حرس السواحل الليبى ينقذ 823 مهاجرًا

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ قوات حرس السواحل 823 مهاجرا غير شرعي في أربع عمليات قبالة سواحل زوارة وأبوكماش وصبراتة والزاوية.

ونقلت بوابة (الوسط) عن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية قوله اليوم الخميس إن زوارق الحرس نقلت المهاجرين إلى نقطة إنزال في مصفاة الزاوية، حيث تقدم لهم الدعم والمساعدة، قبل تسليمهم إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.