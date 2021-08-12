الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرس السواحل الليبى ينقذ 823 مهاجرًا

هجرة غير شرعية ليبيا
هجرة غير شرعية ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ قوات حرس السواحل 823 مهاجرا غير شرعي في أربع عمليات قبالة سواحل زوارة وأبوكماش وصبراتة والزاوية.

ونقلت بوابة (الوسط) عن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية قوله اليوم الخميس إن زوارق الحرس نقلت المهاجرين إلى نقطة إنزال في مصفاة الزاوية، حيث تقدم لهم الدعم والمساعدة، قبل تسليمهم إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

البحر المتوسط تهديد مهاجرين جماعات مسلحة حرس السواحل حرس السواحل الليبية الوحدة الوطنية الليبية علي سبيل المثال حكومة الوحدة الوطنية الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: التهاون خلال الإجازات السبب فى ارتفاع إصابات «كورونا»

القبض على سائق ميكروباص للاستعراض بسيارته في موكب زفاف بالغربية

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

مصدر بـ«الصحة»: متحور كورونا «دلتا» لم يظهر فى مصر حتى الآن

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم

فلسطين ترفض وتدين مشاريع التوسع الاستيطانى

صحيفة عمانية: إسرائيل لن تتوقف عن مشروعها الاحتلالى