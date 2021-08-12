فرنسا تتبرع بـ670 ألف جرعة لقاح كورونا لفيتنام

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستتبرع لفيتنام بـ670 ألف جرعة لقاح من خلال برنامج «كوفاكس» المعني بالتوزيع العادل للقاحات كورونا.

وأضاف ماكرون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) اليوم الخميس: لننتصر في الحرب مع الجائحة، يجب أن يكون الحصول على اللقاحات عالميًا وعادلًا.. ولهذا تبرعت فرنسا بـ670 ألف جرعة لقاح لفيتنام، في إطار برنامج كوفاكس للتضامن.

وتشهد الدولة الآسيوية منذ أواخر أبريل موجة شرسة من إصابات فيروس كورونا المستجد، سجلت خلالها ارتفاعات قياسية في الإصابات والوفيات، وذلك بعد نجاحها في احتواء الفيروس معظم العام الماضي.