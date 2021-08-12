الخميس 12 أغسطس 2021
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سياسي

أشرف رشاد: شباب مصر رمز عزتها وكرامتها وحصنها ضد التطرف والإرهاب

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن الشباب هم ركيزة النجاح، ومفتاح النصر، وبناة الحاضر وقادة المستقبل، وأيقونة العطاء والعزيمة، وأيادي الوطن الفتية للحفاظ على هويته، وحصنها الحصين ضد غزاة الفكر.

وأكد رشاد، في بيان له، إن شباب مصر يقود ملحمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية؛ ملحمة تقوم على تحصين العقول من التطرف، وإرساء مبادىء الحوار البناء، وغرس قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وإثبات قدرتهم على القيادة والإبداع والنهوض.

وأشار «رشاد»، إلى أن الملحمة لم تكن لتحدث لولا وجود قائد وطني مؤمن بقيمة الشباب وإمكانيتهم وحقهم في التمكين؛ قائد كرس كل جهود الدولة لاستعادة أمل وثقة الشباب أولًا في أنفسهم بعد أن سيطر عليهم اليأس، وضرب المثل والقدوة في تمكينهم فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأوضح ممثل الأغلبية، أن شباب مصر يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي؛ الملهم الحقيقي للشباب، الضياء الذي أنار لهم عتمة الطريق، جابر الخواطر، ومفجر الطاقات، مؤكدًا أن مصر لم تكتفي باحتضان أبنائها بل مدت ذراعيها بكل الخير لشباب العالم وصنعت منهم سفراء للسلام والتسامح.

وأضاف رشاد، أن احتفال العالم اليوم الخميس باليوم العالمي للشباب يجعلنا ننظر بعين الفخر والعزة لما وصل إليه حال شباب مصر، ويجعلنا نتقدم بتحية إجلال وتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل الشباب أيقونة ورمزًا للجمهورية الجديدة.

ووجه المهندس أشرف رشاد رسالة لشباب مصر قائلًا: "أفخر بكوني واحدًا من جيلكم؛ فافخروا بتجربتكم وعظموها، وواصلوا العمل الدؤوب من أجل وطنكم وقائدكم المخلص الذي منحكم الثقة، وغرس فيكم الأمل، وزيدوا من ولائكم وانتمائكم لوطنكم بالعمل والإنجاز وبناء قلاع المجد والحضارة لتسمو بنا مصر وتتقدم".

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