الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار «طالب هندسة» من أعلى كوبرى طلخا فى الدقهلية

انتحار «طالب هندسة
انتحار «طالب هندسة

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه، إثر إلقاء نفسه من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي "المنصورة - طلخا" أعلى مياه نهر النيل فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث، إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب إثر إلقاء نفسه من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي "المنصورة - طلخا" أعلى مياه نهر النيل.

بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان وتبين مصرع " أحمد.م" 23 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومقيم ۲۷ شارع " الصديق - منطقة حي الجامعة " دائرة قسم أول المنصورة يرتدي ملابس كاملة ولا توجد به ثمة اصابات ظاهرية ، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال شاهد الواقعة هشام أحمد محمد غنيم، فني حركة بمحطة سكة حديد المنصورة، قرر أنه أثناء وقوفه وقيامه بصيد الأسماك من أعلى الكوبري المشار إليه شاهد المذكور حال اعتلاء حديد الكوبري المشار إليه والقفز بالمياه.

وبسؤال والده “ممدوح. م”، 55 سنة مدير بنك، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون، وأضاف أن نجله يعاني من مرض نفسي "الرهاب الاجتماعي - صعوبة الاندماج في المجتمع" ويعالج لدى طبيب للأمراض النفسية والعصبية بعيادته الخاصة، وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما اليوم لعلمه بتوجهه لأحد الكافيهات بمدينة المنصورة.

تحرر المحضر رقم ۲۰۲۹/۹۹۹۰ إداري مركز طلخا ، وجار العرض علي النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

الدقهلية انتحار شاب أعلى كوبرى المنصورة

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وائل لطفي

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