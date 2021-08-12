الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 50400 عبوة مشروبات و1965 قطعة حلوى فاسدة داخل مصنعين بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي حملات مكبرة على الأسواق  والمصانع بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط: مصنع لتعبئة وتصنيع عبوات المشروبات السريعة لقيامه بغش المستهلك وإضافة تاريخ إنتاج لمدة صلاحية العبوات بالمخالفة للحقيقة وتم ضبط٥٠٤٠٠ عبوة مشروبات و ٢٠٠ كيلو  معد للتعبئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلوى وذلك لإدارة وتشغيل المكان بدون ترخيص وبدون سجل صناعي ولغش وتضليل المستهلك وحيازة سلع غير صالحة وتدني الاشتراطات الصحية وتم التحفظ علي ٢٥٠٠ كجم ملح سياحات محظور استخدامه في المواد الغذائية و١٩٦٥٦  قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك، كمية من عسل الجلوكوز والشمع الغير صالح ،و مصنع بسكويت لقيامه باستخدام ألوان صناعية منتهية الصلاحية في تصنيع البسكويت وتم التحفظ على 25 كجم منتهي الصلاحية من مادة اللون الصناعي، وثلاجة تبريد وتخزين لعدم إمساك سجل حركة معتمد من التموين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من التلاعب فى للدعم والمواد الغذائية المختلفة.

تم التحفظ على جميع المضبوطات وجارى تحرير مذكرة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، 

البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية الإجراءات القانونية

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