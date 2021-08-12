أول صور لمكان انتحار فتاة من أعلى كوبرى القصاصين بالإسماعيلية

حصلت “الدستور” على أول صور لمكان انتحار فتاة في العشرينيات من عمرها، انتحرت صباح اليوم الخميس، بإلقاء نفسها من أعلى كوبري مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، دون معرفة الأسباب.

مكان انتحار فتاة من أعلى كوبري القصاصين بالاسماعيلية

مكان انتحار فتاة من أعلى كوبري القصاصين بالاسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مركز القصاصين يُفيد بورود بلاغ بمصرع فتاة منتحرة بإلقاء نفسها من أعلى كوبري القصاصين في مياه الترعة، ودفع العميد خالد كامل مدير إدارة الحماية المدينة في الإسماعيلية برجال الإنقاذ النهري للبحث عن الفتاة في مياه الترعة لمحاولة استخراجها قبل دفع التيار لها.

وانتقل على الفور المقدم سيد عبدالعال، رئيس وحدة مباحث القصاصين، ومعاونه الرائد محمد سالم لمكان الواقعة لفحص البلاغ، فيما يستمع ضباط الشرطة إلى أقوال الشاب الذي قفز بعد الفتاة لمحاولة التعرف على هويتها.

وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا فتاة يتجاوز عمرها 20 عامًا تلقي بنفسها من أعلى الكوبري في مياه الترعة.

وأضاف شهود العيان، أن شابًا قفز خلفها لمحاولة إنقاذها إلا أنه لم يتمكن من الإمساك بها بسبب دفع المياه.

حكم المنتحر في الشريعة الإسلامية

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الانتحار حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب، مستدلًا على ذلك من كتاب الله بقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، وبالحديث النبوي: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وأوضح «وسام»، في فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه من كون الانتحار معصية عظيمة ومن كبائر الذنوب، إلا أن المنتحر المسلم ليس كافرًا ولا يخرج من الملة، بل يظل على إسلامه، ويُصلى عليه ويُغسل ويُكفن ويُدفن في مقابر المسلمين.

واستطرد: «ندع له بالمغفرة والرحمة ونتصدق عنه بما يتيسر، والله أعلم بحاله إن شاء حاسبه على ما فعل وإن شاء عفا عنه».

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