البحر الأحمر تنظم يومًا ترفيهيًا لـ 50 طفلًا من ذوي الهمم بالغردقة

نظمت محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، بالتعاون مع أحد المولات الكبرى، يوماً ترفيهياً لـ50 طفلًا من ذوي الهمم، داخل مدينة الملاهي الموجودة بأحد المولات بمدينة الغردقة، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أنه تم إقامة هذا اليوم مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لذوي الهمم، ودمج هذه الفئة في المجتمع، لافتاً إلى أن الدولة تقدر أبنائها وتوفر لهم كل الدعم والرعاية، موضحاً أن المجتمع الأقرب إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية والتقدم والنهضة الشاملة هو الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار اللواء حنفي إلى أنه تم توفير فريق كامل لاستقبال ذوي الهمم ومرافقيهم طوال اليوم، حيث تم عمل فقرات ترفيهية مختلفة، لافتاً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل اسعادهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

البحر الأحمر تنظم يومًا ترفيهيًا

من ناحيتهم، أبدى ذوي الهمم سعادتهم، ووجهوا الشكر إلى محافظ البحر الأحمر على رعايته لهذا اليوم الترفيهي الذي استمتعوا به، كما وجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه ودعمه المتواصل والكبير لهم في مختلف المناسبات والأعياد، حيث أكدوا أنهم في عهده حصلوا على أكبر قدر من الرعاية والاهتمام.

نائب وزير السياحة تفقدت فنادق بـ الغردقة ومراكز تحليل كورونا للسياح

أجرت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، اليوم الخميس، جولةً تفقدية لعددًا من فنادق الغردقة ومراكز فحص وتحليل كورونا للسياح، وذلك ضمن جولتها للمدن السياحية لمتابعة أنشطة القطاع السياحي.

البحر الأحمر تنظم يومًا ترفيهيًا

وقالت غادة شلبي نائب وزير السياحة، إن ما يتم من إجراءات للسائحين تعد خدمة ممتازة، مؤكدةً أنها أجرت مقابلات مع عدد من السائحين المترددين على المركز أنهم أشادوا بالعمل والعاملين بهِ، مشيرةً إلى أن هناك خطوات جديدة تقوم بها الحكومة المصرية تجاه لتقديم الخدمات للسياح من خلال مراكز اللقاح أو الفحص المخصصة لهم.

وأضافت نائب الوزير لـ«الدستور»، هناك مساعي كثيرة لفتح أسواق سياحية جديدة أمام السياحة المصرية، لافتةً إلى أن التحاليل التي تتم للسياح تتم وفق شروط كل دولة، من خلال التنسيق الإيجابي من جانب وزارة الصحة، وأن الكثير من السياح أشادوا بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء بالفنادق أو الأماكن العامة أو حتى من خلال المقار الحكومية المخصصة لتقديم خدمات لهم.