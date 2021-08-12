محمد فتحي: الاتحاد الإفريقي لكرة السلة يشيد بحسن التنظيم المصري للبطولة

قال محمد فتحي، عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير بطولة الناشئات، إن تنظيم مصر لبطولتين على مستوى إفريقيا بمشاركة عدد من المنتخبات خلال هذا التوقيت، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، يؤكد قدرات مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في أي توقيت.



وأضاف مجلس الاتحاد المصرى لكرة السلة، نجحنا في الإعداد سريعا لاستضافة وتنظيم بطولتي أفريقيا بعد قرار اعتذار دولة مالي عن استضافتها لأسباب أمنية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية علي أعلي مستوي منذ وصول الفرق إلى مطار القاهرة.

وتابع "فتحي"، أننا سعداء للغاية للإشادة من جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة السلة للتنظيم المتميز في هذا التوقيت، وتنفيذ التعليمات الصارمة لضمان نجاح خروج البطولتين بالشكل الأمثل.

- فرص لمنتخبي الناشئين والناشئات لتحقيق لقب بطولة إفريقيا



وأكد أن وجود فرص لمنتخبي الناشئين والناشئات في تحقيق لقب بطولة إفريقيا، والهدف هو تأهل المنتخبين إلى كأس العالم ثم تحقيق لقب أفريقيا، مشيرا إلى أن فرص الناشئين والناشئات كبيرة في الوصول إلى النهائي خاصة بعد النتائج والمستوى المتميز خلال منافسات البطولة.



وأضاف الدور التمهيدي من البطولة، يختتم ،اليوم، بمواجهة منتخب الناشئين نظيرة الجابون حيث أن فرصه في التأهل في المركز الثاني لمواجهة المنتخب صاحب المركز الثالث، فيما يلتقي منتخب الناشئات ايضا مع الجابون لتأكيد الصدارة، ويتأهل أربعة منتخبات للدور قبل النهائي علي ان يلتقي صاحب المركز الاول مع الرابع والمنتخب صاحب المركز الثاني يواجه الثالث في الترتيب.

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات والمؤهلة لكأس العالم دون18 عاما، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لاسباب أمنية.

وتضم البطولة الإفريقية للناشئين سبعة منتخبات هم "الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالي الي جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر، الجابون، أوغندا، مالي، تشاد، ومنتخب مصر".