الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

بواقع 1500 جنيه شهريا للطلاب المتفوقين جامعيا

وزير الأوقاف: تخصيص 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،  تخصيص 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين المتفوقين، و زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي.

- أولا: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا ، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

- ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية الطلبة الوافدين وفي ضوء الدور الريادي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، هذا وقد تقرر أن يتم صرف تلك الزيادة بداية من شهر سبتمبر 2021 لمن تنطبق عليه الشروط منهم

وشددت الوزارة على الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضرورة إحضار إفادة النجاح خلال موعد أقصاه 30 / 8 / 2021م، حيث تعد هذه الإفادة شرط القيد في استمرار صرف هذه المنحة ، كما سيتم الإعلان خلال أيام بإذن الله تعالى عن فتح الباب أمام الطلاب الوافدين غير المقيدين على منح دراسية الراغبين في الاستفادة بهذه المنحة ممن تنطبق عليهم شروطها.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوفر للمقيدين على منحة المجلس برامج تدريبية وتثقيفية قصد بيان سماحة الإسلام وعظيم أخلاقه ، بالإضافة إلى رحلات  ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية ، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والدولية ، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها ، مع جوائز للمتميزين منهم.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الطلاب الوافدين سماحة الإسلام

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