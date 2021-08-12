رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر الدستور للاستعلام المباشر

ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر الدستور لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 حيث تسيطر حالة من القلق والتوتر على طلبة وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بسبب اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدارسي 2020/2021، حيث انتهى الطلاب يوم 2 أغسطس من أداء امتحانات الدور الأول، لجميع الشعب، والمقرر ان تعلن مطلع الأسبوع المقبل.

تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الدستور

وستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان النتيجة فور اعتمادها عبر المواقع الإلكترونية التي لها حق نشرها للنتيجة، ومن ضمنهم موقع الدستور عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الدستور من خلال الرابط التالي “هنا”.

إدخال الاسم

كتابة رقم الجلوس

تسجيل البريد الالكتروني

إضافة رقم التليقون

الضغط على سجل الأن.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي

بينما ستقوم الوزارة برفعها عبر موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي من وزارة التربية والتعليم، الذي اطلقته منذ عشرات السنوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (هنا).

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافطة الإقامة، ...).

تحديد الشعبة المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور درجات الطلاب التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

نظام نتيجة الثانوية العامة 2021

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام ليس بالألوان والتقديرات، كما أعلنت لهذه الدفعة فى الصفين الأول والثاني الثانوي.

وشدد المصدر، على أن النتيجة سوف تكون بالدرجات كما هو معتاد بالثانوية العامة بالسنوات الماضية، لضرورة إرسالها إلى التعليم العالي لتحديد شرائح القبول بالجامعات، موضحاً أن هذا العام سيكون الاختلاف فى إتاحة معلومات إضافية عن نتيجة كل طالب، حيث يتعرف الطالب على مستواه بين زملائه سواء فى المجموع الكلي أو مجموع المادة، بالإضافة إلى ترتيبه على الدفعة.