الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في اليوم العالمي للشباب.. كيف دعمت مصر «صناع المستقبل»؟

اليوم العالمى للشباب
اليوم العالمى للشباب

يحتفل العالم اليوم بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة عام 1998.

وأصدرت "وحدة البحوث والدراسات" بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الخميس، ورقة سياسات حول( الشباب في مصر ومؤسسات الدولة). 

وسلطت ورقة السياسيات فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب، وأوضحت أن عدد الشباب بلغ طبقا لتقديرات السكان عام 2020 تقريبا 20.6 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (51.5 % ذكور، 48.5% إناث)، كما أنه وفقا للإحصائيات فإن عدد سكان مصر تحت سن (40) عاما يفوق 2/3 من إجمالى عدد السكان، منهم نحو 30 مليوناً في سن العمل. 

وأشارات الورقة إلى أن الحكومة المصرية العديد من الإمتيازات للشباب تمثلت في كثير من القروض والمنح والتسهيلات فمنها عام 2016، أعلنت الدولة  طرح نصف مليون فدان، وأصبحت الفرصة متاحة أمام كل شاب مصري للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية.

وفي عام 2016 أعلن الرئيس السيسي في خطابه أن البنوك المصرية ستقدم قروضا ميسرة للشباب بفائدة 5% من أجل مساعدتهم على البدء في إقامة مشروعات صغيرة لهم وتشجيعهم على العمل الحر، ولتوفير فرص عمل لما يقرب لـ 4 مليون شاب.

وفي يناير 2018 قررت الحكومة المصرية المساهمة في إنشاء (4) آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر، لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب.

مشروع إسكان الشباب أحد أهم المشروعات الهامة،  حيث أعلنت الحكومة عن مشروع 500 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة بكافة محافظات مصر لمحدودي الدخل، وتسليهما للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه.

يوم الشباب العالمي الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدة البحوث والدراسات ملتقى الحوار للتنمية الحكومة المصرية البنوك المصرية

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