الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الكرازة

الكاثوليك يحتفلون بذكرى السيامة الكهنوتية للأنبا جورج شيحان

الانبا جورج شيحان
الانبا جورج شيحان

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بذكرى السيامة الكهنوتية للانبا جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر،  والأنبا جورج شيحان ولد فى جونيه، شمال بيروت، عام 1953، و درس الفلسفة واللاهوت فى جامعة «الروح القدس الكسليك» ثم التحق بالجامعة الكاثوليكية فى باريس و حصل على شهادة دبلوم تربوي. 

انتخب مطرانًا لإيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان عام 2012، وعقب مجيئه إلى مصر، قال "شعرت بسعادة كبيرة، و أخدم الرعية فى بلد عظيم مثل مصر، فهي أكبر البلدان العربية، و أرى أن هذا البلد احتضن أجدادنا المارونيين، فأسسوا نهضة ثقافية وفنية وحضارية كبيرة".

 و أضاف، "عندما أمُر بجانب أوبرا الإسكندرية أتذكر عائلة «قرداحى»، مؤسِّستها، و مر بجوار نقابة المحامين وأتذكر أنطون مارون، و أقرأ صحيفة الأهرام وأتذكر داود بركات وأنطون الجميل وعزيز ميرزا، رؤساء التحرير الرواد، و وأرى شعار جريدة الأهرام الحالى فأتذكر الذى صممه أندراوس ضرغام، و حينما أشاهد بعض الأفلام التاريخية العظيمة أتذكر المنتجة آسيا داغر، و حينما أكون فى مدينة نصر أجد شوارع تحمل اسم أمين الريحانى وحبيب جاماتي".

وعن تاريخ الكنيسة المارونية بمصر، قال الأنبا جورج شيحان" إن الموارنة موجودين في مصر الحبيبة منذ أكثر من 600 عام،و كان الموارنة أقلية متميزة في مصر أوكلت إليهم بعض الأعمال والمهام المتميزة، وأشار إلى أنه يوجد مخطوط في المتحف البريطاني يحمل اسم الابتهالات، وقد جاء فيه أن قسًا مارونيًا قد نسخه عام 1498 وتضمن السجل أسماء الولادات والزواج".

 وأضوح أن أول كنيسة مارونية قد تأسست في ربوع مصر الحبيبة كانت كنيسة البارجة في دمياط، أسسها الأب موسى هيلانة الراهب الماروني الحلبي عام 1745 بعد ازدياد أعداد الموارنة في دمياط وبقية أنحاء مصر، و الجدير بالذكر أن الكنيسة المارونية تتبع مار مارون بدولة لبنان. 

الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران جورج شيحان المطران چورج شيحان الانبا جورج شيحان

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