الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صناعة الحبوب» تورد 350 ألف طن مكرونة لـ«التموين» بتخفيضات 30%

مكرونة
مكرونة

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وأضاف أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون في الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية، خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التي تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة التموينية، في ظل حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة وهو ما نجح فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين من توفير السلع وطرحها ضمن المقررات التموينية وكذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. 

وصرح وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات اليوم، أنه رغم ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج سلعة المكرونة إلا أن أعضاء شعبة المكرونة بالغرفة وأصحاب كبرى الشركات لديهم الحرص على استمرار توريد المكرونة لوزارة التموين بنفس الأسعار وتحملهم أعباء زيادة أسعار المستلزمات في إطار حرصهم على مشاركة وزارة التموين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين من خلال طرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%.

وأضاف أن كميات المكرونة التي تم توريدها لصالح وزارة التموين خلال الفترة الماضية تقرب من 350 ألف طن من أعضاء شعبة المكرونة وكبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة، وأن الغرفة مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة، خاصة وأن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على بطاقات التموين طوال الوقت  بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مؤكدا أن مخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر على الأقل .

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