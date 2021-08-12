مصممة أزياء توضح الألوان المناسبة لصاحبات البشرة السمراء

تحتار صاحبات البشرة السمراء أو القمحاوية في اختيار الألوان الخاصة بالملابس لإطلالة مميزة وعصرية، فاختيار الألوان الخاطئة يؤدي في النهاية إلى شحوب البشرة، وفقدان حيويتها، ولا يعتمد تنسيق ألوان الملابس على تنسيق القطع التي تتوافق مع بعضها فقط، وإنما كذلك انتقاء درجات الألوان التي تناسب كل بشرة.

علقت مصممة الأزياء آلاء باسم قائلة: يلعب لون البشرة دورًا أساسيًا في تنسيق الملابس التي تتناسب معها، وبالنسبة لصاحبات البشرة السمراء، تزداد نسبة الميلانين التي تمنح البشرة لونها المميز، لحسن الحظ، يوجد كثير من الألوان التي تناسب البشرة السمراء، قد تكون الدرجات القوية والجريئة هي الأنسب.

أما عن أفضل الألوان التي تناسب البشرة السمراء هي:

اللون الأزرق: درجات الأزرق الفاتح والداكن.

اللون الأصفر: الأصفر ودرجات الباستيل الزاهية.

اللون الأحمر: الأحمر المرجاني أو الأحمر الداكن.

اللون الزيتي: الأخضر الزيتي أو الكاكي من الدرجات الأنيقة لتنسيق الملابس لصاحبات البشرة السمراء.

البيج الكريمي: يمكن ارتداء الألوان الفاتحة إذا كانت بشرتك سمراء، إذ تمنح بشرتك مزيدًا من النضارة.

الوردي الزاهي: درجات الوردي والفوشيا من الدرجات الزاهية والأنيقة المناسبة تمامًا للبشرة السمراء.

ونصحت مصممة الأزياء بضرورة معرفة كيفية التنسيق فيما يخص الألوان على سبيل المثال للبشرة الداكنة، حيث يعتبر اللون الأكثر تناسقًا معها هو الأبيض وهناك درجات أخرى وهي الوردى والخوخي والبرتقالي، إلى جانب ألوان البشرة القمحاوية يناسبها الدرجات الدافئة ويمكن اختيار درجات ألوان الملابس القريبة من لون البشرة بدرجتين فقط سواء أفتح بدرجتين أو أغمق بدرجتين.

وقالت: صاحبات البشرة القمحاوية يمكنهم الاختيار ما بين ألوان فاتحة وداكنة، ويظهرن بشكل رائع في درجات الأزرق والبيج والوردي والأخضر الهادىء وحتى الأحمر.

أما فيما يخص الفتيات المحجبات يمكن إتباع في اختيار حجاب الرأس ذات القاعدة وهي تناسق الألوان مع درجة البشرة، ولكن يُضاف إليها أنه في حالة البشرة السمراء أو القمحية يفضل ارتداء ألوان فاتحة من ناحية الوجه أي بندانة أسفل الحجاب فاتحة اللون والحجاب الأساسي غامق اللون.