هرب من حرارة الجو.. غرق طالب أثناء استحمامه في مزرعة والده بالمنيا

لقي طالب مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بـ حوض مياه داخل مزرعة والده، في مركز العدوة بشمال غربي محافظة المنيا، هربًا من الحر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع "مصطفى ع ج"، 12 سنة، طالب بالصف السادس الإبتدائي، ومقيم بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، غرقًا داخل حوض مياه بالأرض الزراعية المجاور للقرية أثناء السباحة هربًا من الحر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم انتشال جثة الغريق ونقلها لمستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأكد تقرير مفتش الصحة، وفاة الطالب بإسفكسيا الغرق دون وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت مساء أمس الأربعاء مصرع 3 أشخاص غرقا، بينما تواصل قوات الإنقاذ النهري، البحث عن جثث 4 آخرين في عداد المفقودين، وذلك نتيجة انقلاب تروسيكل كان يستقله نحو 13 شخصًا، وسقوطه داخل ترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، وقد نجا منهم 6 أشخاص فقط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن التروسيكل كان يستقله 13 من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، وأسفر عن غرق 7 أشخاص، تم انتشال جثث 3 منهم فيما لايزال 4 في تعداد المفقودين، وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثثهم داخل المجرى المائي للترعة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، وتم انتشال 3 جثث، وجاري انتشال 4 جثث آخرين مازالوا داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تحرياتها الأولية لمعرفة أسباب وتفاصيل وقوع الحادث.