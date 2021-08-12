الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الروسى: الوضع فى أفغانستان أكثر تعقيدًا مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الوضع الحالي في أفغانستان بأنه أكثر تعقيدًا بكثير، مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك.


وقال شويجو خلال اجتماع مع طلاب من جامعة الشرق الأقصى للسكك الحديدية اليوم الخميس، إن الوضع في أفغانستان اليوم أكثر صعوبة، وأصعب بكثير مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هذا البلد.


وكان وزير الدفاع الروسي أعلن أمس أن قادة مسلحي حركة طالبان وعدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة، مؤكدًا أن القاعدة العسكرية الروسية رقم (201) في طاجيكستان ستقدم المساعدة إلى هذه الجمهورية في حال تعرض أمنها إلى أي تهديد.


وقال إن القاعدة 201 توجد من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء لأحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

موسكو أفغانستان روسيا القوات السوفيتية

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