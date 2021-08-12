أمريكا: إعدام «طالبان» القوات الأفغانية أمر مقلق للغاية

نددت السفارة الأمريكية لدى كابول بممارسات حركة طالبان بحق قوات الأمن الأفغانية، محذرةً من ارتكاب جرائم حرب هناك.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس: "تتواتر أنباء إضافية عن إعدام طالبان القوات الأفغانية المستسلمة.. وإنه أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل جرائم حرب".

وأضافت: "يُظهر تصاعد عنف طالبان، بما في ذلك إعدام القوات الأفغانية المستسلمة، عدم احترام حقوق الإنسان".

يشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان تفاقم على نحو مأساوي منذ بدء سحب القوات الدولية وشن طالبان هجوماً بدايةً من مايو الماضي، وقد انتزعت الحركة في الوقت الراهن تسع عواصم إقليمية من الحكومة الأفغانية.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن القوات الحكومية الأفغانية تتفوق على حركة طالبان من حيث التدريب والمعدات وبإمكانها وقف تقدم الحركة.

وقال برايس، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم أكثر من أي دولة أخرى بجهود لمحاولة جلب الاستقرار والأمن للشعب الأفغاني، مستويات العنف في أفغانستان تثير قلقا حقيقيا بالنسبة لنا والمجتمع الدولي، ما نراه الآن أن القوات الأفغانية تتفوق على طالبان من حيث التدريب والمعدات، لديهم أكثر من 300 ألف من الجنود والقوات الخاصة والجوية، مجهزين بمعدات حديثة وفرتها لهم الولايات المتحدة.

وأوضح أن أفغانستان تعاني من مشكلة قيادة سياسيًا وعسكريًا، وعلى المسئولين الأفغان أن يوحدوا صفوفهم في جبهة واحدة، مضيفا أن بلاده تسعى إلى المساعدة والتوصل إلى تسوية سياسية لحل دبلوماسي للأزمة الأفغانية لخفض مستويات العنف ووقف إطلاق النار.

وأكد مصدر أفغاني سقوط مطار شبرغان الأفغاني في قبضة طالبان بعد انسحاب المسئولين منه.

وقال المصدر: "كثفت طالبان من هجومها على مناطق ومطار شبرغان، وفي ساعات متأخرة من الليل قامت طائرات عسكرية بنقل كل من باتور دوستم ابن المارشال دوستم قائد الحرب في جوزجان، وأيضًا والي الولاية، بالإضافة إلى بعض المسئولين، وقد تم نقلهم إلى مطار مدينة مزار شريف في بلخ التي زارها رئيس الجمهورية أمس".