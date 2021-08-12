إيران تستدعى السفير الروسى بسبب «صورة»

أعلنت السفارة الروسية في طهران عن أن الخارجية الإيرانية استدعت، اليوم الخميس، السفير الروسي ليفان جاجاريان، على خلفية نشر صور له مع السفير البريطاني أمام المبنى التاريخي للسفارة في طهران.

وذكر المكتب الصحفي التابع للسفارة- في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه جرى استدعاء السفير الروسي في إيران، ليفان جاجاريان، إلى وزارة الخارجية الإيرانية، بسبب صورة نشرتها البعثة الدبلوماسية تظهر جاجاريان مع السفير البريطاني سيمون شيركليف أمام مبنى السفارة الروسية في طهران.

وأشار البيان إلى أنه خلال المحادثات، التي جرت "في جو ودي" بوزارة الخارجية الإيرانية، جرى تقديم جميع التفسيرات اللازمة للجانب الإيراني، والتي سبق أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة، مضيفًا أن السفير الروسي أعرب عن أسفه لسوء الفهم الحاصل.

وكانت السفارة الروسية في طهران أوضحت- في وقت سابق- أن نشر صورة السفيرين في الموقع، الذي عقد فيه زعماء الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا، مؤتمرهم الشهير عام 1943، لم يقصد أي إساءة لمشاعر الشعب الإيراني الصديق، وإنما كان الهدف الوحيد منه هو الإشادة بالجهود المشتركة للدول المتحالفة ضد النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثار نشر الصورة انتقادات من قبل مسئولين إيرانيين، منهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 42 ألفًا و541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة، في بيانها اليومي وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 4 ملايين و281 ألفًا و217 إصابة مؤكدة، من بينها 6 آلاف و932 حالة في وضع حرج.

وذكرت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 536 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 95 ألفًا و647 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و618 ألفًا و224 شخصًا حتى الآن.