الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كهرباء القليوبية» تعلن فصل التيار عن 9 مناطق

فصل التيار
فصل التيار

أعلنت المهندسة أمل بركات وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقليوبية، فصل التيار عن محطة محولات شرق بنها قطاع  كهرباء القليوبية، وذلك يوم السبت، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

ووفق بيان صادر عن  كهرباء القليوبية، تبين أن الفصل لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرة إلى أن الأماكن المتأثرة بالفصل"عزبة زكي - الفاروقية - قرية ورورة – قرية الشموت - قرية مرصفا - كفر الشيخ إبراهيم - كفر الحصة - كفر كردي - قرية الشقر".

وتتقدم الشركة، باعتذار عن هذا الفصل، كما أهابت عملائها عن تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.

وكان قطاع كهرباء بنى سويف،أعلن أيضا أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة لمدة ساعتين، وذلك من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 صباحا يوم السبت القادم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بلوحة الكهرباء بميدان المديرية.

وفصل الخدمة عن “شارع أحمد عرابي، ميدان المديرية، مدرسة الخيرية، ميدان مولد النبي، مدرسة الزهراء، مستشفى زكي عابدين شارع 23 يوليو، الدهشوري، شارع الجبالي شارع عبد السلام عارف، مساكن مقبل، مستشفى الجزيرة، الجزيرة المرتفعة، الشرطة العسكرية، منطقة البنوك، السكة الحديد، الصرف الصحي”.

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فانه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة، لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

ووضعت وزارة الكهرباء خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ليتواكب مع الطفرة التي شهدتها في قطاعي إنتاج ونقل الكهرباء وخاصة في إطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا.

وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة القليوبية كهرباء القليوبية فصل التيار المهندسة أمل بركات

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