الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة وإصلاح 46 كشافا وتركيب 8 جديدة بالغربية

صيانة وإصلاح كشاف
صيانة وإصلاح كشاف

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة وإزالة وصلات وشدادات مخالفة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز.

أشرف على الحملة اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 46 كشافًا وتركيب 8 كشافات جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جهته، شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وأكد محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

صيانة وإصلاح نحو الاعلام كشاف وتركيب مصر كشافات جديد

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