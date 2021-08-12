قوات الإطفاء النمساوية تبدأ فى إخماد الحرائق باليونان وشمال مقدونيا

وصلت قوات الإطفاء النمساوية، اليوم، إلى كل من اليونان ومقدونيا الشمالية للمساعدة في إطفاء الحرائق في البلدين.

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر- في تصريحات اليوم الخميس- إن قوات نمساوية من ولايات النمسا السفلى وستيريا وسالزبورغ وتيرول وفيينا بدأت مهمتها بالفعل في إطفاء الحرائق المستعرة في البلدين.

وشدد الوزير على أهمية الإغاثة الدولية في حالات الكوارث في أوروبا، مشيرًا إلى الاستعداد المتبادل للمساعدة في الأزمات، خاصة حرائق الغابات الكبرى الحالية، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الداخلية هي تنسيق جهود الإغاثة من الكوارث في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية.

وأوضح الوزير أن القوات النمساوية في اليونان تضم 38 من عناصر فرق الإطفاء من سالزبورغ وتيرول مع إحدى عشرة مركبة ومقطورة.

ولفت الوزير إلى استقبال السلطات اليونانية خدمات الطوارئ النمساوية، واصطحابهم إلى منطقة عملياتهم، وتشمل المهام الرئيسية مكافحة الحرائق وتستمر لمدة أسبوعين.

ونوه الوزير إلى أنه يوجد في مقدونيا حاليًا 110 من رجال الإطفاء من النمسا السفلى مع 32 مركبة و13 مقطورة و11 حاوية .

وقال مسئولون، اليوم الخميس، إن هطول أمطار خلال الليل ساعد بصورة كبيرة جهود إخماد حرائق الغابات التي تجتاح اليونان.

وخمدت الكثير من الحرائق في وابيه، ثاني أكبر جزيرة باليونان بعد كريت، وشبه جزيرة بيلوبونيز بالجنوب، وفقًا لما قاله الصحفيون على الأرض، في حين قال مسئولون في شبه الجزيرة إن الوضع أفضل بكثير.

وأفادت شبكة "سكاي" بأن السكان استقبلوا أول قطرات المطر بإطلاق أبواق السيارات.

يشار إلى أن الجفاف كان السبب الرئيسي للحرائق المدمرة، التي أتت على أكثر من 90 ألف هيكتار من الغابات والأراضي الزراعية، والآلاف من المنازل، وفقًا للإحصاءات الأولية، ونفق عدد لا يحصى من الحيوانات.

ومع ذلك، حذرت قوات الإطفاء من أن الخطر لم ينته بعد، وما زالت ألسنة اللهب مشتعلة في الشجيرات، ومن الممكن اندلاع حرائق جديدة، بالإضافة لذلك تشهد البلاد حاليا هبوب رياح قوية.

وأدى تغير الطقس لوقوع العديد من صعقات البرق، مما أسفر عن اندلاع حرائق صغيرة في غرب أثينا وشبه جزيرة خالكيذيكي بشمال البلاد.

مع ذلك، جرت السيطرة عليها سريعا وإخمادها، وما زالت جميع وحدات الإطفاء من أكثر من 20 دولة في حالة تأهب قصوى اليوم.