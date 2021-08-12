لرد كيد الزوجات.. أزواج ينهون حياة أبنائهم في معركة الخلافات الزوجية

«قتل الأبناء».. جريمة مروعة يرتكبها أزواج قرروا التخلص من خلافاتهم الزوجية، وانتقامًا من كيد الزوجات، لتكون النهاية أطفال يدفعون فاتورة المشاكل العائلية.. وكانت أخر الضحايا رضيعة سممها والدها، وخنقها للانتقام من زوجته في الجيزة.

قتل رضيعته خنقًا في الوراق

في الوراق، أنهى عاطل حياة ابنته الطفلة خنقًا بعد خلافات متكررة مع زوجته، وتهديدها المستمر له بالانفصال عنه، وأخذ الفتاة لتعيش معها.

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل طفلة رضيعة على يد والدها في أوسيم، أن المتهم دائم الشجار مع زوجته، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما، وعقب تشاجره مع زوجته، قتل ابنته خنقا.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال زوجته، التي كشفت تفاصيل الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال آخرين من أفراد أسرته.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغًا يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عام ونصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، أن ووالدها "عاطل"، وراء ارتكاب الجريمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أنهى حياتها خنقا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

أب يقتل ابنته خنقا بـ"إيشارب"

تجرد أب من كل معاني الرحمة والإنسانية، وأقدم على قتل ابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 14 عاما، خنقًا مستخدمًا إيشارب وفر هاربًا.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد مقتل طفلة خنقًا داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة المنتزه.

على الفور انتقل فريق من ضباط المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي، إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وتبين العثور على جثة طفلة تدعى "حنين.م.ح.م" 14 سنة، ترتدي كامل ملابسها، ومسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها إيشارب.

وبسؤال الجيران، قرروا قيام المتهم "م.ح.م"، والد الطفلة بقتلها عن طريق خنقها بالإيشارب، وفر هاربا، مؤكدين أنه يعيش هو وابنته المتوفاة بمفردهما داخل الشقة محل البلاغ، وبسؤال والدة الطفلة المتوفاة، اتهمت طليقها بقتل الطفلة.

وتمكن رجال البحث الجنائي، من تتبع خط سير الأب المتهم بقتل طفلته، وتحديد مكان اختبائه، وتم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه قتلها لسوء سلوكها واعتيادها ترك المسكن، والذهاب لوالدلتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر رقم 1372 لسنة 2021 إداري المنتزه، وأخطرت النيابة التحقيقات والتي أمرت ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف علي الجثة وبيان سبب الوفاة.

قتل ابنته بسبب خلافات عائلية في البدرشين

وفي الجيزة، قتل رجل ابنته بسبب خلافات عائلية بينهما بمساعدة ابنه، حيث تبين أن المتهمان اعتديا بالضرب على المجني عليها، وصعقاها بالكهرباء، مما أسفر عن إصابتها التى أودت بحياتها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين نقلوا المجني عليها وهى ربة منزل لإحدى المستشفيات وهناك فارقت الحياة، فتم تحرير محضر لهما.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ألقت القبض على عامل وابنه، لاتهامه بقتل ابنته بسبب خلافات عائلية، وكشفت تحريات رجال المباحث، اعتداء المتهمان عليها بالضرب، وصعقها بالكهرباء، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى إحدى المستشفيات مفارقة الحياة، نتيجة الاعتداء عليها، وإصابتها بصعق كهربائى.