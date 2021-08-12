الخميس 12 أغسطس 2021
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حوادث

اليوم.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب ثانوى عبر الإنترنت

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

تبدأ أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تلقى طلبات طلاب الثانوية العامة للعام الحالى 2021 الراغبين فى الالتحاق بها عبر الإنترنت، حتى 6 سبتمبر المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية، حيث يسمح لهم بالاستمرار فى إجراءات التقدم ودخول اختبارات «القدرات والمقاس والقوام» فقط، وتُستكمل باقى الاختبارات عقب اجتيازهم اختبار الدور الثانى فى الثانوية العامة، والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة وهى 65% كحد أدنى للحاصلين على الثانوية من الخارج.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، للعامين الماضى والحالى، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس المقبل، وحتى يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، حيث اشترطت وزارة الداخلية على طلبة الشهادات الأجنبية تقديم شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وإرفاقها بأوراقهم.

أما طلبة الدور الثانى فى الثانوية العامة، فتنطبق عليهم ذات المواعيد الخاصة بالناجحين فى الثانوية العامة، اعتبارا من الخميس 12 أغسطس المقبل، وحتى الاثنين 6 سبتمبر المقبل.

ويمر المتقدم بعدة اختبارا، أولها، اختبار القُدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه، ثم اختبار القوام، ويجرى اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وعقب اجتياز الطالب تلك الاختبارات يقوم بإجراء الكشف الطبي، ويجرى أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، ويمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات، ثم الكشف النفسي، ويجرى أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، وبعد ذلك كشف السمات، ويجرى من خلاله إخضاع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة، ويلى ذلك الاختبار الرياضي، من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه.

ثم اختبار الهيئة: ويجرى هذا العام لأول مرة على مرحلتين، «تحريري» للاختبار فى معلومات عن مصر، وشفوى عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.

أكاديمية الشرطة طلاب الثانوية العامة طلبات طلاب الثانوية العامة موقع وزارة الداخلية الإلتحاق بكلية الشرطة

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اليوم.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب ثانوى عبر الإنترنت

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