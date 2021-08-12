«السياحة»: السياح أشادوا بالخدمات التي تقدمها مصر لمكافحة كورونا

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، أن ما يتم من إجراءات للسائحين تعد خدمة ممتازة، مؤكدةً انها اجرت مقابلات مع عدد من السائحين المترددين على مركز الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد، و أنهم أشادوا بالعمل والعاملين بهِ، مشيرةً إلى أن هناك خطوات جديدة تقوم بها الحكومة المصرية تجاه تقدم الخدمات للسياح من خلال مراكز اللقاح او الفحص المخصصة لهم.

وأضافت نائب الوزير لـ"الدستور"، هناك مساعي كثيرة لفتح أسواق سياحية جديدة أمام السياحة المصرية، لافتةً إلى أن التحاليل التي تتم للسياح تتم وفق شروط كل دولة، من خلال التنسيق الإيجابي من جانب وزارة الصحة، وان الكثير من السياح رحبوا أشادوا بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء بالفنادق أو الأماكن العامة أو حتى من خلال المقار الحكومية المخصصة لتقديم خدمات لهم.



وأجرت نائب وزير السياحة، صباح اليوم الخميس، جولةً تفقدية لعدد من فنادق الغردقة ومراكز فحص وتحليل كورونا للسياح، وذلك ضمن جولتها للمدن السياحية لمتابعة انشطة القطاع السياحي

- من خلال 4 مراكز.." صحة البحر الأحمر" تبدأ تلقيح المسافرين بلقاح كورونا

قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم اليوم الخميس بدء العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين وذلك من خلال 4 مكاتب على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له، إلى أنه على من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأوضح "مرعي" أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين و 25 دولارا لغير المصريين وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد "مرعي" أن مكاتب التطعيم للمسافرين و استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت ( مكتب صحة الغردقة – مكتب صحة رأس غارب – مكتب صحة سفاجا – مكتب صحة القصير ).