الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يجري جولة لتفقد المحاور الجديدة بشرق القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة
جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

أجرى اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، اليوم، جولة ميدانية، لجميع المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة وتم الإنتهاء من تحديد أماكن إزالة الأتربة وأماكن المخلفات الموجودة بمناطق التطوير، بحوار وأسفل الكباري والطرق لرفعها وتحسين المظهر العام لتلك المناطق لتناسب التطوير الذي يتم على كافة المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة 

 ياتي ذلك في إطار تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لهيئة نظافة القاهرة بمتابعة، عمليات النظافة بمحاور القاهرة الجديدة،  وإزالة التربية والمخلفات.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة 

 وتضمنت جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، الحدود الإدارية للقاهرة من مدينة العبور مرورا بمحاور السلام ومصر إسماعيلية الصحراوي والمطرية ومصر الجديدة ومدينة نصر، وتفقد خلالها أعمال النظافة والتجميل والإنارة

و كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قد اجتمع، أمس الأربعاء، مع مسؤولي شركة "إنفيروماستر" المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية، ومسؤولي شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات المسؤولة عن نظافة المنطقة الغربية،  لوضع النقاط النهائية لعملية البدء في استلام جميع السيارات والمعدات المطلوبة من الهيئة لتنفيذ المهمة والمنظومة المخططة في عملية النظافة في تلك المناطق.

رئيس هيئة نظافة القاهرة 

وتم خلال الاجتماع تحديد عدد السيارات والمعدات وعدد الحاويات المطلوبة بعد فحص كامل لتلك السيارات والمعدات، كما تم الاتفاق على البدء في استلام أول الأحياء بالمنطقة الغربية والشرقية والاستعداد لعملية الاصطفاف المقررة. 

كما طلب رئيس الهيئة من الشركات التنسيق التام، حيث إن الهيئة حريصة كل الحرص على نجاح المنظومة الجديدة وحرص القيادة السياسية على نظافة القاهرة ونجاح المنظومة. 

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