الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 9.3 مليار جنيه.. ومؤشرها يرتفع 1.5% خلال تعاملات الأسبوع

البروصة
البروصة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية نشاطها خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين المصريين، سواء صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية أو المستثمرين الأفراد، بدعم من الإعلان عن التجديد لقيادات سوق المال، والذي انعكس إيجابيا على أداء بورصة الأوراق المالية.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) أنهى تعاملات الأسبوع- أمس- عند مستوى 10884.5 نقطة، محققا مكاسب إسبوعية قدرها 1.5%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.67% مسجلا 2871.09 نقطة، وربح مؤشر«إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا 1.10% على مدار الأسبوع الذي أنهاه عند مستوى 3846.51 نقطة.

وأوضح التقرير أن إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بلغ بنهاية هذا الأسبوع 715.7 مليار جنيه، مقارنة مع 706.4 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 1.31% تعادل 9.3 مليار جنيه.

يشار إلى أن تعاملات البورصة المصرية اقتصرت خلال الأسبوع الجاري على 4 جلسات فقط، حيث عطلت البورصة اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، على أن تستأنف نشاطها يوم الأحد المقبل.

وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق خلال هذا الأسبوع 22.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداولات 2.7 مليارورقة مالية، نفذت من خلال 238 ألف صفقة بيع وشراء، واستحوذت الأسهم على 48.15% من حجم التعاملات، فيما مثلت السندات 51.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 90.2% من تعاملات السوق من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8% والعرب على 6%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 37.1%، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 40.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

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