رئيس وزراء الجزائر: هناك أدلة علمية أن الحرائق بفعل فاعل

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن، اليوم الخميس، إن هناك أدلة علمية أن الحرائق تمت بفعل فاعل وبأياد إجرامية⁧‫.

ووصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، الخميس، إلى تيزي وزو رفقة وفد وزاري هام، حسبما أفادت صحيفة الشروق الجزائرية.

وحسب التلفزيون الرسمي فقد وصل عبد الرحمن، رفقة كل من وزراء الداخلية كمال بلجود والصحة عبد الرحمن بن بوزيد والتضامن كوثر كريكو إلى ولاية تيزي وزو، للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق وتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا.

وأكد أن عملية جرد الخسائر والمتضررين ستبدأ اليوم دون انتظار إطفاء جميع الحرائق، موضحا أن التعويضات ستكون في أقرب وقت.

وكشف عبدالرحمن أن رئيس الجزائر قرر تخصيص ميزانية خاصة وبرنامجا استعجاليا خاصا بالمناطق المتضررة.