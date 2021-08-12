الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض مسلسل «إجازة مفتوحة» فى سبتمبر المقبل

اجازة مفتوحة
اجازة مفتوحة

حددت الشركة المنتجة لمسلسل “إجازة مفتوحة"، سبتمبر المقبل كموعد نهائى لعرضه على شاشة التليفزيون.

أوشك صناع"إجازة مفتوحة" على الانتهاء من تصويره ، فقد اتم المخرج أحمد حسن تصوير 80% من العمل الذى ينتمى لدراما الـ 40 حلقة التى تعرض فى الموسم الشتوى.

قصة “اجازة مفتوحة”

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

أبطال مسلسل

"إجازة مفتوحة" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، بجانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

بينما كان آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشاركته البطوله ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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