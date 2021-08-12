الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

328 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار القاهرة اليوم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة، طوال اليوم الخميس، انطلاق ووصول 328 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية؛ لنقل نحو 42 ألف راكب بمختلف الجنسيات في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

يأتي ذلك وسط اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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