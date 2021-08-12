5 جهات حكومية تبحث مستجدات إنشاء محطة صرف «بحر البقر» لتنمية سيناء

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية والبحث عن موارد جديدة، منها مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مشروعات تنمية سيناء، والذى يتضمن إنشاء أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه لاستصلاح 400 ألف فدان فى منطقة شرق قناة السويس ومنطقة سهل الطينة والقنطرة شرق،بالإضافة إلى التوسع الزراعى فى عدة محافظات.



خطة قومية لتنمية سيناء والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية بمنطقة قناة السويس



وترأس المهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعاً الخميس، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالمشروع وهي "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء - قطاع التوسع الأفقي والمشروعات - معهد بحوث الهيدروليكا"، لاستعراض ومناقشة موقف بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء.



تخفيف تلوث بحيرة المنزلة بتحويل مسار مصرف بحر البقر



استعرض الاجتماع تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تنفيذ محطة معالجة مياه بحر البقر بقدرة تصل إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا من المياه، وعملية نقل المياه المنتجة من المحطة لاستخدامها في رى الأراضى الزراعية والمستصلحة ضمن الخطة القومية لتنمية سيناء، بجانب تحويل مسار مصرف بحر البقر من بحيرة المنزلة للحد من تلوث المياه بها، وتوفير المياه اللازمة لرى أراضى خمسة محافظات مجاورة لتحقيق طفرة في التنمية الزراعية والاقتصادية.

وأوضح رئيس مصلحة الري، أن المحطة من أكبر محطات الصرف فى العالم والتى تستهدف أفضل إستغلال لموارد المياه وتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الثروة السمكية وتوفير فرص عمل جديدة ، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية.

وأشار رئيس مصلحة الري لـ“الدستور”، إلى تنفيذ وإنشاء أعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد للحد من التلوث البيئي، بالإضافة إلى التوسعات العمرانية من خلال استصلاح أراضي جديدة.