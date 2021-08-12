نقابة «الغزل والنسيج» توافق على تأسيس صندوق إدخاري للعمال

وافق مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج المنعقد أمس الأربعاء بمقر النقابة العامة بدمياط، مع رؤساء اللجان النقابية، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، على البدء فورا في إجراءات تأسيس صندوق ادخاري للعمال في قطاع الغزل والنسيج.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية الأن لتأسيس صندوق إدخاري يستفيد منه جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج بعد الخروج على المعاش، موضحا أن "النقابة العامة" سوف تساهم في دعم هذا الصندوق، وباشتراك رمزي من العمال، موضحا أن النقابة العامة هدفها خدمة العمال ماليا بجانب معاشهم الأساسي، مشيرا إلى اللقاء الذي انعقد منذ أيام قليلة مع خبير اكتواري لوضع تصور نهائي لتأسيس هذا الصندوق مع الجهات المعنية،وعرض الفكرة على مجلس إدارة النقابة العامة، لإقراره، والذي أقره أمس الأربعاء.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن فكرة هذا الصندوق تعتبر الأولى من نوعها، حيث سيقوم العامل بدفع اشتراك رمزي، بجانب مساهمة النقابة العامة من استثماراتها، وعند خروج العامل على المعاش يحصل على مبلغ مالي بجانب معاشه الأساسي، ما سيسهم في تحسين حالته الاجتماعية والاقتصادية، كما تأتي أهمية هذه الفكرة في ظل التطورات والسياسات المستمرة التي يشهدها قطاع وشركات الغزل والنسيج في ظل المناخ الاقتصادي الراهن.

وجرى نقاش بين رئيس النقابة العامة والمشاركون في الاجتماع حول الدور الذي تلعبه النقابة العامة في الوقوف بجانب عمالها وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة في حقوقهم المشروعة، متطرقا إلى ملف التدريب والتثقيف والتوعية للعمال الذي تقوده النقابة العامة من خلال مراكز التدريب، مرحبا ببدء العمل في مركز تدريب المحلة الكبري والذي سيقوم بمهمة تدريب العمال على الماكينات والآلات الجديدة.

وأشاد رئيس النقابة العامة بخطط الإصلاح وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تسير في اتجاه خطط التنمية والاصلاح الاقتصادي.