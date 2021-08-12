أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 22 ألفًا و782 حالة.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس المستجد، 839 ألفًا و771 حالة، من بينها 623 ألفًا و801 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 147 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6942 حالة.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول أمس الأربعاء، إن تايلاند تعتزم شراء 10 ملايين جرعة إضافية لتعزيز الطلب الإجمالي للبلاد من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر إلى 30 مليون جرعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أنوتين القول إنه من المتوقع تسليم 30 مليون جرعة من شركة فايزر في الربع الأخير من هذا العام.

وتبرعت الحكومة الأمريكية بـ5ر1 مليون جرعة من لقاح فايزر الشهر الماضي، وتعهدت بالتبرع بمليون جرعة إضافية.

ويتوقع أنوتين أن يكون التبرع الإضافي من الولايات المتحدة من جرعات لقاح فايزر أيضًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.