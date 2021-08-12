السلطات الصحية الأمريكية تحث الحوامل على التطعيم ضد كورونا

حثت السلطات الصحية الأمريكية، أمس الأربعاء، النساء الحوامل على التطعيم ضد كوفيد-19، قائلة إن البيانات المتوافرة تظهر أن اللقاحات لا تزيد من مخاطر الإجهاض.

ومن جانبها قالت روشيل فالينسكي، مديرة "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي CDC): إن الوكالة الصحية "تشجع جميع الحوامل والنساء اللواتي يفكرن بالحمل والمرضعات على أخذ اللقاح لحماية أنفسهن من كوفيد-19".

وأضافت: "اللقاحات آمنة وفعالة، ولم يسبق أن كان الأمر أكثر إلحاحا لزيادة عمليات التطعيم من الآن لأننا نواجه المتحورة دلتا شديدة العدوى، ونرى نتائج خطيرة لكوفيد-19 بين الحوامل اللواتي لم يتلقين اللقاح".

ووفقا لوكالة "سي دي سي" فإن تحليلا لبيانات حديثة توصل إلى عدم وجود خطر متزايد للإجهاض بين نحو 2,500 امرأة حامل تلقين لقاحا بتقنية "ام آر أن آيه"، وهو نوع اللقاحات التي تنتجها شركتا فايزر وموديرنا، قبل نحو 20 أسبوعا من الحمل.

وقالت إن معدل حالات الإجهاض بين النساء الحوامل اللواتي تلقين اللقاح كان 13%، أي نحو نفس النسبة لحالات الإجهاض بين الحوامل في الحالات العادية التي تراوح بين 11 و16%.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 204.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و497113.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 617427 36230665

الهند 429179 32036511

البرازيل 564773 20212642

روسيا 347824 6512859

فرنسا 112386 6339509

المملكة المتحدة 130607 6146800

تركيا 52437 5968868

الأرجنتين 108165 5041487

كولومبيا 122768 4846955

إسبانيا 82227 4643450



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19402 1740933

37 ‬‬‬‬- الأردن 10158 779530

41 - المغرب 10607 720256

‭42‬ - الإمارات 1988 696906

‭45‬ ‬- تونس 21220 616764

46 - لبنان 7952 573959

47 - السعودية 8366 535927