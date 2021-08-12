الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: نسمع عن إعدامات طالبان لقوات الأمن الأفغانية المستسلمة

طالبان
طالبان

نددت السفارة الأمريكية في كابول بممارسات حركة طالبان بحق قوات الأمن الأفغانية، محذرة من ارتكاب "جرائم حرب" هناك.


وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية في تغريدة عبر تويتر صباح اليوم الخميس: "نسمع تقارير إضافية عن قيام طالبان بإعدام القوات الأفغانية المستسلمة. إنه أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل جرائم حرب".

 

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 361 من عناصر حركة طالبان وإصابة 145 آخرين، خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الدفاع وقوات الأمن في مناطق مختلفة من أفغانستان.

 

وقال فؤاد أمان، نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع - وفقًا لوكالة أنباء (بختار) الأفغانية ، إن قوات الأمن وقوات الدفاع نفذت عمليات عسكرية، بالإضافة إلى اشتباكات وقعت مع حركة طالبان، أسفرت عن مقتل 361 من عناصر الحركة وإصابة 145 آخرين بأقاليم (كونار - نانجرهار - لوجار - باكتيا - باكتيكا - ميدان ورداك - قندهار - سار أي بول - تاخار - قندوز - بغلان)، وأضاف أن العمليات العسكرية أسفرت أيضا عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التابعة لحركة طالبان. 

 

وفي سياق متصل، قال مسؤول أفغاني، إن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على مدينة أخرى في شمال أفغانستان اليوم الأربعاء، لتسقط بذلك ثامن عاصمة إقليمية في أيديهم خلال ستة أيام في الوقت الذي تستكمل فيه القوات الأجنبية العاملة تحت قيادة أمريكية انسحابها من البلاد.

 

وجاءت سيطرة طالبان على مدينة فايز أباد عاصمة إقليم بدخشان في الشمال الشرقي في الوقت الذي وصل فيه الرئيس أشرف غني إلى مدينة مزار الشريف أكبر مدن شمال البلاد لمؤازرة المدافعين عنها في الوقت الذي تقترب فيه قوات طالبان منها.

 

وقال جواد مجددي عضو المجلس المحلي في فايز أباد، إن القوات الحكومية تراجعت إلى منطقة قريبة بعد معركة طويلة في المدينة.

 

وأضاف أن مقاتلي طالبان سيطروا على معظم أنحاء الإقليم وفرضوا حصارا على فايز أباد قبل شن هجوم على المدينة يوم الثلاثاء.


ويقع إقليم بدخشان في أقصى الشمال الشرقي على الحدود مع طاجيكستان وباكستان والصين.

 

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