إسرائيل تشدد قيود مكافحة كورونا فى ظل ارتفاع الإصابات

شددت إسرائيل القيود الهادفة إلى كبح تفشي فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس، ووسعت نطاق استخدام ما يسمى بـ "الممر الأخضر" ليشمل معظم الحياة العامة.



وقرر المجلس الوزاري المعني بمكافحة فيروس كورونا مساء الأربعاء أنه يتعين على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وما فوق أن يبرزوا شهادة تفيد بأنه تم تطعيمهم أو شفاؤهم أو أن تكون نتائج اختباراتهم سلبية.



وينطبق ذلك، من بين أمور أخرى، على الأحداث الرياضية والثقافية، فضلا عن استوديوهات اللياقة البدنية والمطاعم والمؤتمرات. وستطبق اللائحة بدءا من الأربعاء القادم.



ولا يمكن حضور الفعاليات في الغرف المغلقة بدون مقاعد إلا من قبل ما يصل إلى ألف شخص، وخمسة آلاف شخص بالنسبة للأحداث التي تتم في الأماكن المفتوحة. وتقتصر الفعاليات الخاصة على 50 شخصا في الأماكن المغلقة و100 في الأماكن المفتوحة.



وتم تطعيم أكثر من 58% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 9.4 مليون نسمة تطعيما كاملا.

وكانت إسرائيل أول بلد في العالم يبدأ في تقديم جرعة تطعيم ثالثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق. وذكرت الحكومة أنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 600 ألف شخص بجرعة ثالثة.



وزادت الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير منذ أوائل يونيو. وسجلت وزارة الصحة يوم الأربعاء 5755 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

