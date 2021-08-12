الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تستلم جرعات جديدة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا خلال أيام 

لقاح فايزر وأسترازينيكا
لقاح فايزر وأسترازينيكا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة سوف تستقبل جرعات جديدة نت لقاحات  فايزر وأسترازينيكا المضادان  لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة .

 

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه من المقرر أن يتم استلام الدفعات الخاصة بلقاح فايزر في اقرب وقت لاستخدامها لأغراض السفر للمواطنين في القريب العاجل بجانب الدفعات التي حصلت عليها الوزارة من لقاح جونسون أند جونسو

 

وأكد المصدر أن الوزارة استقبلت الاثنين الماضي دفعة جديدة من لقاح جونسون أند جونسون تكفي لتطعيم ما يقرب من ربع مليون مواطن من راغبي السفر ويتم الآن فحصها داخل معامل هيئة الدواء المصرية وسيتم توزيعها على مراكز تلقى اللقاح الخاص بالمسافرين على الفور، مشيرا إلى أن الوزارة في انتظار دفعات جديدة من لقاح أسترازينيكا بالإضافة إلى أنها كانت استقبلت قبل ذلك ما يقرب من 10 مليون جرعة لقاح حتى الآن من لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك، بالاضافة الى مواد خام تكفي لإنتاج عدد كبير من لقاح سينوفاك المحلي الذي تم انتاجه داخل شركة فاكسيرا، لافتا إلى أنه من المقرر أن تصل الجرعات التي ستصل مصر حتى نهاية العام الجاري إلى 148 مليون جرعة منهم 83 مليون جرعة منهم 80 مليون جرعة من اللقاحات المصنعة محليا بالإضافة إلى استيراد 60 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة من الخارج منهم لقاح استرازينكا ولقاح سينوفارم و جونسون اند جونسون وفايزر.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة أندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة أيفون

https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا لقاح فايزر لقاح استرازينكا

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