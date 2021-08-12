البعثة الأممية بليبيا: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضى يهدف لتحضير الحلول التوافقية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي، الذي عقد الأربعاء ويستمر على مدى يومين، لاستعراض مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، يأتي بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.



وأشارت البعثة، في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية، إلى أن أعضاء لجنة التوافقات وضعوا مقترحات القاعدة الدستورية إدراكاً منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.



وأوضحت أن أعضاء الملتقى ناقشوا خلال الاجتماع المقترحات المقدمة وقدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات، وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما تعهدوا بمواصلة المشاورات مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية.



وشدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار، على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى، تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توافقي؛ لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة.

وكان دعا منسق البعثة الأممية إلى ليبيا، ريزدون زينينغا، الأربعاء، أعضاء الحوار السياسي الليبي إلى الاستمرار في المفاوضات بينهم والعمل مع دوائرهم والقادة السياسيين في ليبيا لإيجاد أرضية مشتركة وتحديد الحلول الوسط المحتملة.

جاء ذلك في كلمة منسق البعثة في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد اليوم بشأن التوصل للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأشاد منسق البعثة بأعضاء لجنة التوافقات على الجهود التي بذلوها خلال الثلاثة أسابيع ونصف الماضية ولا سيما الأعضاء الذين قدموا مقترحاتهم وعملوا على إيضاحها أمام الجلسة العامة للملتقى اليوم.

وأضاف: "أوضح مقدمو المقترحات الأربعة بأن هذه المقترحات وثائق حية ستبقى مفتوحة أمام التغييرات بما في ذلك احتماليه دمجها، وأحثكم جميعًا على العمل في هذا الاتجاه. وتقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليون على أهبة الاستعداد لتقديم أفكار حول كيفية تحقيق ذلك بالإضافة إلى ماهية الحل التوفيقي المعقول".

وقال ريزدون زينينغا إن مسئولية التوصل إلى صيغة نهائية للقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات تقع على عاتق أعضاء الحوار السياسي وفي حال موافقتهم، فإن البعثة مستعدة للنظر في مختلف المقترحات التي طرحت من البداية وحتى هذه اللحظة، وكذلك تقديم اقتراحات حول كيفية بناء حل توفيقي معقول كفيل بسد هوة الاختلافات بين الأطراف.