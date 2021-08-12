الهجرة الدولية : غرق 380 مهاجرًا متسللًا من ليبيا لإيطاليا

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، غرق نحو 380 مهاجرًا، خلال محاولاتهم التسلل عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وهو الرقم نفسه المسجل في العام الماضي بأكمله.

وأوضحت المنظمة، في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية، أنه خلال الفترة بين 1 إلى 7 أغسطس الجاري، جرى إنقاذ واعتراض نحو 864 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف مهاجرًا، أعيدوا إلى ليبيا هذا العام، من بينهم 711 قاصرًا وألفًا و336 امرأة، مقارنة بـ 11 ألفًا و891 شخصًا في العام السابق بأكمله.

وفي نفس السياق، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة، وتطوير التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة، في مقر وزارة الدفاع الليبية، بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي، والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة لطرابلس.

وفي نفس السياق، طالبت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي بفتح موانئها لاستقبال المهاجرين الذين أنقذتهم سفن المنظمات الإنسانية، وسط ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ البلاد الجنوبية.

ومن جانبه، أعلن مكتب وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، أن الوزيرة أجرت اتصالًا هاتفيًا مطولًا بهذا الشأن مع المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية يلفا جوهانسون.

وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، فإن إيطاليا طالبت بتفعيل فوري وإن كان مؤقتًا لآلية تتضمن سماح الدول الأعضاء بالرسو الآمن والمتوافق مع إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد لسفن المنظمات غير الحكومية التي ترفع أعلامًا أوروبية والتي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ في المياه الدولية.

وما زال حوالي 800 مهاجر تم إنقاذهم موجودين على متن سفن خيرية في انتظار صدور الإذن من إيطاليا أو مالطا لتلك السفن بالدخول الآمن للميناء.